ЕС осудил Израиль за захват 800 гектаров на оккупированном Западном берегу 

Евросоюз осудил Израиль за объявление "государственными" еще 800 гектаров земель на оккупированной территории Западного берега реки Иордан.

Об этом говорится в заявлении представителя европейской внешнеполитической службы, сообщает "Европейская правда".

ЕС отмечает, что это самая большая конфискация земель со времен заключения соглашений в Осло в 1994 году.

"Европейский Союз решительно осуждает заявление министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что более 800 гектаров земли на оккупированной палестинской территории были объявлены "государственными землями", – говорится в заявлении. Речь идет о землях на севере Иорданской долины, вблизи израильского поселения Яфит.

ЕС отмечает, что израильские поселения на палестинских территориях являются серьезным нарушением международного гуманитарного права.

"На заседании Европейского Совета на этой неделе лидеры ЕС осудили решение израильского правительства по дальнейшему расширению незаконных поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан и призвали Израиль отменить эти решения", – говорится в заявлении.

ЕС подчеркнул, что полон решимости бороться с терроризмом словом и делом, постоянно осуждая ХАМАС решительным образом, а также с помощью санкций и других мер. Однако расширение поселений Израилем противоречит этой цели, подпитывает напряженность и подрывает перспективы решения конфликта по принципу двух государств.

После нападения ХАМАС на Израиль на палестинских территориях Западного берега реки Иордан активизировались экстремистские израильские поселенцы, которые запугивают и преследуют местное палестинское население.

В связи с этим страны Запада, в частности, США и Британия, вводили санкции против израильских поселенцев, Франция запрещала им въезд.