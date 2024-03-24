У Вірменії розслідують тероризм після спроби прориву у відділ поліції

У Вірменії після спроби трьох чоловіків з гранатами вторгнутися у відділ поліції в Єревані ініціювали кримінальне провадження у справі з ознаками тероризму.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на News.am, повідомили у Слідчому комітеті Вірменії.

Як відзначено, справу ініціювали "за фактом вторгнення трьох осіб у відділ поліції адміністративного району Нор Норк, погроз і вибуху в головному управлінні з розслідування злочинів, спрямованих проти основ конституційного порядку і громадської безпеки Слідчого комітету Вірменії".

Наразі проводять слідчі та процесуальні, а також оперативно-розшукові дії для з'ясування всіх обставин нападу.

Не відомо, які вимоги були у нападників та чому вони намагались потрапити у поліцейське відділення.

Двоє з нападників отримали осколкові поранення внаслідок вибуху гранати, їх госпіталізували.

Третього чоловіка, озброєного гранатою, затримали спецпризначенці після тривалих переговорів із ним. Переговори особисто вели керівник поліції Арам Ованесян і керівник кримінальної поліції Вардан Варданян.

Нагадаємо, що блитзько 17:00 за місцевим часом троє озброєних чоловіків намагалися прорватися в адміністративну будівлю відділу поліції району Нор Норк у Єревані, застосувавши гранату.