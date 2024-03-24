Укр Рус Eng

У Єревані озброєні люди намагались увірватись у відділок поліції, підірвали гранату

відео
Новини — Неділя, 24 березня 2024, 16:44 — Христина Бондарєва

У Єревані в неділю вдень троє чоловіків намагалися проникнути у будівлю поліції району Нор Норк та застосували гранату.

Про це повідомило видання News.am, пише "Європейська правда".

Інцидент почав розгортатися приблизно о 17:00 за місцевим часом та продовжує розвиватися. 

Троє чоловіків, як повідомили у поліції, застосували гранату. У результаті двоє з них отримали поранення і були госпіталізовані. 

Користувачка Facebook Арміне Мелконян опублікувала на своїй сторінці відео з місця події, на якому чути звук вибуху.

Один із чоловіків наразі продовжує перебувати навпроти будівлі відділу поліції і правоохоронці намагаються його знешкодити. На місце прибув глава поліції Вірменії.

Інших подробиць у поліції не повідомили, зазначивши тільки, що отримали повідомлення про інцидент.

Нагадаємо, цього тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше на своїй посаді, яку обіймає вже десятий рік, відвідав з візитом Вірменію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вірменія інциденти