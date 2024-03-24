У Єревані озброєні люди намагались увірватись у відділок поліції, підірвали гранату
Новини — Неділя, 24 березня 2024, 16:44 —
У Єревані в неділю вдень троє чоловіків намагалися проникнути у будівлю поліції району Нор Норк та застосували гранату.
Про це повідомило видання News.am, пише "Європейська правда".
Інцидент почав розгортатися приблизно о 17:00 за місцевим часом та продовжує розвиватися.
Троє чоловіків, як повідомили у поліції, застосували гранату. У результаті двоє з них отримали поранення і були госпіталізовані.
Користувачка Facebook Арміне Мелконян опублікувала на своїй сторінці відео з місця події, на якому чути звук вибуху.
Один із чоловіків наразі продовжує перебувати навпроти будівлі відділу поліції і правоохоронці намагаються його знешкодити. На місце прибув глава поліції Вірменії.
Інших подробиць у поліції не повідомили, зазначивши тільки, що отримали повідомлення про інцидент.
Нагадаємо, цього тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше на своїй посаді, яку обіймає вже десятий рік, відвідав з візитом Вірменію.