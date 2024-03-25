Президент Латвії закликав країни НАТО повернути призов до армії на тлі загрози війни з РФ

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав інші європейські країни докласти більше зусиль для підготовки до можливого зіткнення з РФ і розглянути всі можливі варіанти, в тому числі повернення призову на військову службу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Зокрема, Рінкевичс в інтерв’ю виданню зазначив, що європейським країнам необхідно повернутися до рівня витрат "часів холодної війни" і обговорити повернення обов'язкової військової служби для збільшення чисельності особового складу збройних сил.

"Існує потреба в серйозній дискусії про призов", – сказав він.

Водночас латвійський президент визнав, що військове керівництво воліє мати повністю професійні збройні сили, а призов може виявитися непопулярним.

Але збройні сили по всій Європі стикаються з труднощами при наборі, і призов допоможе створити більш дієздатні резервні сили для стримування Росії, додав він.

"Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто також не хоче, щоб на нього напали. І ніхто не хоче бачити, як тут повторюється ситуація в Україні", – додав Рінкевичс.

Своєю чергою президент Естонії Алар Каріс в окремому інтерв'ю сказав, що варто розглянути можливість запровадження спеціального податку для фінансування військових закупівель.

Також, на його думку, Європа повинна прагнути до того, щоб як мінімум відповідати оборонним витратам США, що означає більш ніж подвоєння нинішніх рівнів.

Уряд Естонії висунув ідею запровадження "податку на оборону" для фінансування збільшення військових витрат до 3% ВВП, хоча навряд чи він набуде чинності до 2026 року.

"Це один із способів напряму спрямувати гроші на оборону, і люди розуміють, куди йдуть ці гроші", – сказав Каріс.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Також уряд Латвії затвердив план військового зміцнення і антимобільності східного кордону, на реалізацію якого планують витратити 303 мільйони євро.