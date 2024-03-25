Президент Латвии призвал страны НАТО вернуть призыв в армию на фоне угрозы войны с РФ

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс призвал другие европейские страны приложить больше усилий для подготовки к возможному столкновению с РФ и рассмотреть все возможные варианты, в том числе возвращение призыва на военную службу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

В частности, Ринкевичс в интервью изданию отметил, что европейским странам необходимо вернуться к уровню расходов "времен холодной войны" и обсудить возвращение обязательной военной службы для увеличения численности личного состава вооруженных сил.

"Существует потребность в серьезной дискуссии о призыве", – сказал он.

В то же время латвийский президент признал, что военное руководство предпочитает иметь полностью профессиональные вооруженные силы, а призыв может оказаться непопулярным. Но вооруженные силы по всей Европе сталкиваются с трудностями при наборе, и призыв поможет создать более дееспособные резервные силы для сдерживания России, добавил он.

"Никто не хочет воевать. Но проблема в том, что никто также не хочет, чтобы на него напали. И никто не хочет видеть, как здесь повторяется ситуация в Украине", – добавил Ринкевичс.

В свою очередь президент Эстонии Алар Карис в отдельном интервью сказал, что стоит рассмотреть возможность введения специального налога для финансирования военных закупок.

Также, по его мнению, Европа должна стремиться к тому, чтобы как минимум соответствовать оборонным расходам США, что означает более чем удвоение нынешних уровней.

Правительство Эстонии выдвинуло идею введения "налога на оборону" для финансирования увеличения военных расходов до 3% ВВП, хотя вряд ли он вступит в силу до 2026 года.

"Это один из способов напрямую направить деньги на оборону, и люди понимают, куда идут эти деньги", – сказал Карис.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Также правительство Латвии утвердило план военного укрепления и антимобильности восточной границы, на реализацию которого планируют потратить 303 миллиона евро.