У Німеччині на автобані зіткнулись близько 40 авто: двоє загиблих, десятки поранених

В Німеччині на автобані поблизу міста Вюрцбург сталася масштабна аварія за участю близько 40 автомобілів, внаслідок якої загинули двоє осіб, ще 27 отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними поліції, жертвами ДТП стали 52-річна жінка і дворічна дитина, які загинули на місці події. Серед постраждалих також є одна дитина.

dpa

За даними місцевої влади, напередодні протягом короткого проміжку часу сталось три аварії на мокрій ділянці дороги.

Перший ланцюжок аварій за участю 17 автомобілів стався, коли кілька водіїв, відволікшись на пошкоджену машину на узбіччі, врізалися один в одного. Внаслідок ДТП двоє людей отримали серйозні поранення, а дев'ять інших – незначні травми.

Одразу після цього, за кілька сотень метрів позаду, інші автомобілі врізалися в машини, що зупинилися. Внаслідок зіткнення три автомобілі загорілися. Жінка і маленька дитина загинули, троє людей отримали серйозні поранення, 11 осіб отримали легкі поранення.

dpa

Приблизно через пів години сталася ще одна аварія, також за участю трьох автомобілів, двоє людей отримали незначні травми.

Поліція, пожежна бригада та аварійні служби були розгорнуті у великій кількості. Автомагістраль була перекрита до ранку понеділка.

Нагадаємо, напередодні в Угорщині ралійний автомобіль врізався в групу глядачів, внаслідок чого четверо людей загинули і ще кілька отримали поранення.

Нещодавно у Берліні машина наїхала на пішоходів, внаслідок чого важкі травми отримала мати з дитиною.