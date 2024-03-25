В Германии на автобане столкнулись около 40 авто: двое погибших, десятки раненых

В Германии на автобане вблизи города Вюрцбург произошла масштабная авария с участием около 40 автомобилей, в результате которой погибли два человека, еще 27 получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По данным полиции, жертвами ДТП стали 52-летняя женщина и двухлетний ребенок, которые погибли на месте происшествия. Среди пострадавших также есть один ребенок.

dpa

По данным местных властей, накануне в течение короткого промежутка времени произошло три аварии на мокром участке дороги.

Первая цепочка аварий с участием 17 автомобилей произошла, когда несколько водителей, отвлекшись на поврежденную машину на обочине, врезались друг в друга. В результате ДТП два человека получили серьезные ранения, а девять других – незначительные травмы.

Сразу после этого, в нескольких сотнях метров позади, другие автомобили врезались в остановившиеся машины. В результате столкновения три автомобиля загорелись. Женщина и маленький ребенок погибли, три человека получили серьезные ранения, 11 человек получили легкие ранения.

dpa

Примерно через полчаса произошла еще одна авария, также с участием трех автомобилей, два человека получили незначительные травмы.

Полиция, пожарная бригада и аварийные службы были развернуты в большом количестве. Автомагистраль была перекрыта до утра понедельника.

Напомним, накануне в Венгрии раллийный автомобиль врезался в группу зрителей, в результате чего четыре человека погибли и еще несколько получили ранения.

Недавно в Берлине машина наехала на пешеходов, в результате чего тяжелые травмы получила мать с ребенком.