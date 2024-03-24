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В Угорщині ралійний автомобіль влетів у глядачів: є загиблі та поранені

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Новини — Неділя, 24 березня 2024, 19:52 — Христина Бондарєва

У неділю в Угорщині ралійний автомобіль врізався в групу глядачів, в результаті чого четверо людей загинули і ще кілька отримали поранення.

Про це повідомила угорська поліція, пише "Європейська правда".

Аварія сталася під час перегонів між населеними пунктами Лабатлан і Байот біля річки Дунай на північному заході Угорщини.

На відео в соціальних мережах видно, як автомобіль втратив зчеплення з асфальтованою дорогою, а потім в'їхав у глядачів, які зібралися подивитися на перегони.

За даними Національної служби швидкої допомоги Угорщини, на місце події направили вісім карет швидкої і чотири гелікоптери. 

Двоє людей, в тому числі одна дитина, отримали серйозні травми. Шістьох інших, серед них і дитину, госпіталізували з легшими травмами.

Ралі-клуб Arrabona, організатор гонки, опублікував коротку заяву на своїй сторінці в соцмережах, в якій йшлося, що змагання перервано через аварію на етапі гонки Лабатлан-Байна.

Нещодавно у Берліні машина наїхала на пішоходів, внаслідок чого важкі травми отримала мати з дитиною.

А в Анкарі сталося ДТП за участі відразу 26 автомобілів.

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