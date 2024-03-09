У Берліні автівка наїхала на пішоходів: постраждали мати з дитиною

У німецькій столиці Берліні машина наїхала на пішоходів, внаслідок чого важкі травми отримала мати з дитиною

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

І мати, і дитина зараз перебувають у реанімації. Їхній стан оцінюють як критичний.

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За попередньою інформацією, автомобіль врізався прямо у жінку, яка везла дитину в колясці.

Повідомляється, що водій автомобіля також отримав серйозні травми.

Поліція більше не надала жодних подробиць. Рух на вулиці, де сталась ДТП, перекритий.

Нагадаємо, минулої п'ятниці на площі Родла в місті Щецин на північному заході Польщі легковий автомобіль в’їхав у групу людей. Тоді повідомлялося про 20 постраждалих.

Згодом стало відомо, що внаслідок наїзду автомобіля у натовп у польському місті Щецин постраждали шестеро громадян України.