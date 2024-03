Головний дипломат ЄС відреагував на масштабні ракетні удари РФ по українських містах

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель засудив масовані ракетні удари РФ по українських містах протягом останнього тижня, назвавши їх воєнними злочинами.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter (X) вдень 25 березня, після атаки на Київ найновішими російськими ракетами ЗМ22 "Циркон".

Від імені Євросоюзу Боррель засудив усі ракетні удари по українських містах, що відбулися протягом останнього тижня.

The EU condemns the repeated attacks against Ukraine over the past week.



Russia has used nearly 190 missiles to target civilians and destroy energy infrastructure, and deprive ordinary citizens of basic electricity and heating systems.



These are war crimes.