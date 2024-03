Главный дипломат ЕС отреагировал на масштабные ракетные удары РФ по украинским городам

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель осудил массированные ракетные удары РФ по украинским городам в течение последней недели, назвав их военными преступлениями.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter (X) днем 25 марта, после атаки на Киев новейшими российскими ракетами ЗМ22 "Циркон".

От имени Евросоюза Боррель осудил все ракетные удары по украинским городам, произошедшие в течение последней недели.

ЕС осуждает повторные атаки против Украины за последнюю неделю.

The EU condemns the repeated attacks against Ukraine over the past week.



Russia has used nearly 190 missiles to target civilians and destroy energy infrastructure, and deprive ordinary citizens of basic electricity and heating systems.



These are war crimes.