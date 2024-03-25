Посол США після ударів РФ по Києву закликала не гаяти ні хвилини з допомогою Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк після російської ракетної атаки по Києву, яка відбулась у понеділок вранці, закликала не витрачати час та надати Україні допомогу негайно.

Своєю реакцією посол поділилась у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Глава посольства США відзначила, що вранці 25 березня Росія знову атакувала Україну гіперзвуковими ракетами і в Києві лунали гучні вибухи.

За останні п'ять днів Росія запустила сотні ракет і безпілотників проти суверенної країни, наголосила Брінк. "Україна потребує нашої допомоги зараз. Не можна втрачати ні хвилини", – закликала очільниця посольства США.

Again this morning Russia is attacking Ukraine with hypersonic missiles. Loud explosions in Kyiv.



Over the last 5 days, Russia has launched hundreds of missiles and drones against a sovereign country.



Ukraine needs our assistance now. There is not a moment to lose. – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 25, 2024

Як відомо, у Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена.

Після місяців суперечок між конгресменами тепер у Палаті представників припускають, що спікер Майк Джонсон може винести на голосування проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню після Великодня 31 березня.

Сам Джонсон раніше заявив, що законопроєкт про додаткові кошти для України розглянуть у Палаті представників, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Нещодавно ця умова Джонсона була виконана, оскільки багатостраждальний бюджетний документ підписав президент Байден.