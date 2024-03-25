Франція посилить антитерористичний підрозділ армії після теракту в Росії

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь 25 березня оголосив про збільшення чисельності підрозділу Збройних сил, відповідального за протидію терористичним загрозам, у межах операції Sentinelle ("Вартовий").

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За словами Атталя, в межах операції Sentinelle у Франції вже розгорнуті три тисячі військових, "а ще 4000 перебувають у стані бойової готовності і будуть мобілізовані в разі потреби".

Також голова французького уряду нагадав про "серйозну загрозу" тероризму через кілька місяців після нападу з ножем у місті Аррас. Атталь оголосив, що з початку року у Франції були зірвані вже дві спроби терактів, а загалом з 2017 року – 45.

Операція Sentinelle розпочалась у 2015 році після кількох масштабних ісламістських терактів у Франції. У її межах військові та жандармерія охороняють залізничні станції, культові споруди, школи й театри по всій країні.

Нагадаємо, напередодні у Франції після теракту в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

У Німеччині також попереджають про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.