Франция усилит антитеррористическое подразделение армии после теракта в России

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь 25 марта объявил об увеличении численности подразделения Вооруженных сил, ответственного за противодействие террористическим угрозам, в рамках операции Sentinelle ("Часовой").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По словам Атталя, в рамках операции Sentinelle во Франции уже развернуты три тысячи военных, "а еще 4 тысячи находятся в состоянии боевой готовности и будут привлечены в случае необходимости".

Также глава французского правительства напомнил о "серьезной угрозе" терроризма через несколько месяцев после нападения с ножом в городе Аррас. Атталь объявил, что с начала года во Франции были сорваны уже две попытки терактов, а всего с 2017 года – 45.

Операция Sentinelle началась в 2015 году после нескольких масштабных исламистских терактов во Франции. В ее рамках военные и жандармерия охраняют железнодорожные станции, культовые сооружения, школы и театры по всей стране.

Напомним, накануне во Франции после теракта в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

В Германии также предупреждают об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.