Макрон: Причетна до теракту в РФ група намагалась атакувати Францію

Філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив французький президент Емманюель Макрон, якого цитує Le Parisien.

Французький президент коментував рішення уряду підняти рівень терористичної загрози в країні до максимального після подій в РФ.

Коли його спитали про теракт у РФ, він сказав, що те саме угрупування, яке причетне до подій у Crocus City Hall, "здійснило кілька спроб на нашій землі за останні місяці".

В резиденції французького прем'єр-міністра раніше заявляли, що причетне до теракту угруповання "загрожує Франції і була причетна до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включаючи Німеччину і Францію".

Макрон висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.

Нагадаємо, минулої п'ятниці група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ перед початком концерту гурту "Пікнік". Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 133 людини.

Напередодні у Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

У Німеччині також попереджають про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.