Голова Генштабу Польщі вважає інцидент із російською ракетою "навмисною дією"

Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що інцидент із потраплянням російської ракети в повітряний простір Польщі напередодні був "значною мірою навмисною дією".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує радіостанція RMF FM.

Кукула пояснив журналістам під час брифінгу 25 березня, що польський повітряний простір порушила ракета Х-101, траєкторія якої програмується.

"Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти, як навмисне програмування ракети таким чином, так і те, що вона просто відхилилася від певної запрограмованої траєкторії", – додав він.

На думку голови польського Генштабу, слід мати на увазі, що "такі типи цілей на кордоні двох країн завжди є дуже складною дилемою для знищення, оскільки наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити небажані наслідки з іншого боку".

"І те саме може статися, коли Україна випустить таку ракету. Така ракета може впасти на польську територію і спричинити певні наслідки. Тому ми, насамперед тут сьогодні, підходимо до цього таким чином, що вважаємо, що це була значною мірою навмисна дія", – вважає польський генерал.

Окремо Кукула додав, що про інцидент польська сторона повідомила представників НАТО, і "через кілька годин я отримав інформацію, що ми діяли зразково, так, як очікували наші союзники".

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.