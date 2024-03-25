Глава Генштаба Польши считает инцидент с российской ракетой "преднамеренным действием"

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что инцидент с попаданием российской ракеты в воздушное пространство Польши накануне был "в значительной степени преднамеренным действием".

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует радиостанция RMF FM.

Кукула объяснил журналистам во время брифинга 25 марта, что польское воздушное пространство нарушила ракета Х-101, траектория которой программируется.

"Российские ракеты имеют относительно низкую точность, поэтому возможны любые варианты, как намеренное программирование ракеты таким образом, так и то, что она просто отклонилась от определенной запрограммированной траектории", – добавил он.

По мнению главы польского Генштаба, следует иметь в виду, что "такие типы целей на границе двух стран всегда являются очень сложной дилеммой для уничтожения, поскольку последствия уничтожения с нашей стороны могут повлечь нежелательные последствия с другой стороны".

"И то же самое может произойти, когда Украина выпустит такую ракету. Такая ракета может упасть на польскую территорию и повлечь определенные последствия. Поэтому мы, прежде всего здесь сегодня, подходим к этому таким образом, что считаем, что это было в значительной степени преднамеренное действие", – считает польский генерал.

Отдельно Кукула добавил, что об инциденте польская сторона сообщила представителям НАТО, и "через несколько часов я получил информацию, что мы действовали образцово, так, как ожидали наши союзники".

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.