Британські фермери на тракторах прибули з протестом до парламенту

Британські фермери приїхали на десятках тракторів до парламенту на знак протесту проти правил та торговельних угод після виходу країни з Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами фермерів, через правила та торговельні угоди після Brexit вони можуть втратити засоби до існування, крім того, є загроза продовольчій безпеці.

PA

AP

Організатори кампаній "Врятуймо британське фермерство" та "Справедливість для фермерів Кента" приїхали з південного сходу Англії до площі біля парламенту, де на них чекали десятки прихильників.

Як зазначає AP, агросектор Великої Британії сильно постраждав від виходу країни з ЄС, що позбавило її зони вільної торгівлі та складної системи правил ведення сільського господарства в межах Євросоюзу.

Агентство зауважує, що загалом британські фермери підтримали Brexit через опозицію до спільної аграрної політики ЄС, втім, зараз багато хто з них каже, що торговельні угоди, укладені після цього між Лондоном і такими країнами, як Австралія та Нова Зеландія, відкрили двері для дешевого імпорту, який підриває позиції британських виробників.

Велика Британія також відклала перевірки імпорту, які мали розпочатися після остаточного виходу країни з ЄС наприкінці 2020 року, що, на думку фермерів, загрожує біобезпеці.

Раніше повідомляли, що британські фермери планують пригнати свої трактори до центру Лондона, щоб висловити протест проти імпорту продуктів харчування, які не відповідають місцевим стандартам.

Як відомо, у зимові місяці фермерські протести пройшли у багатьох країнах ЄС. Головними претензіями аграріїв є те, що їм доводиться виконувати численні регуляторні вимоги, зокрема у межах Європейського зеленого курсу, та у цих умовах вони не можуть вигідно конкурувати з продукцією із третіх країн, яка виходить дешевшою за собівартістю.