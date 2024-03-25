Британские фермеры на тракторах прибыли с протестом к парламенту
Новости — Понедельник, 25 марта 2024, 21:10 —
Британские фермеры приехали на десятках тракторов к парламенту в знак протеста против правил и торговых соглашений после выхода страны из Евросоюза.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
По словам фермеров, из-за правил и торговых соглашений после Brexit они могут потерять средства к существованию, кроме того, есть угроза продовольственной безопасности.
Организаторы кампаний "Спасем британское фермерство" и "Справедливость для фермеров Кента" приехали с юго-востока Англии к площади возле парламента, где их ждали десятки сторонников.
Как отмечает AP, агросектор Великобритании сильно пострадал от выхода страны из ЕС, что лишило ее зоны свободной торговли и сложной системы правил ведения сельского хозяйства в пределах Евросоюза.
Агентство отмечает, что в целом британские фермеры поддержали Brexit из-за оппозиции к общей аграрной политике ЕС, впрочем, сейчас многие из них говорят, что торговые соглашения, заключенные после этого между Лондоном и такими странами, как Австралия и Новая Зеландия, открыли двери для дешевого импорта, который подрывает позиции британских производителей.
Великобритания также отложила проверки импорта, которые должны были начаться после окончательного выхода страны из ЕС в конце 2020 года, что, по мнению фермеров, угрожает биобезопасности.
Ранее сообщалось, что британские фермеры планируют пригнать свои тракторы в центр Лондона, чтобы выразить протест против импорта продуктов питания, которые не соответствуют местным стандартам.
Как известно, в зимние месяцы фермерские протесты прошли во многих странах ЕС. Главными претензиями аграриев является то, что им приходится выполнять многочисленные регуляторные требования, в частности в рамках Европейского зеленого курса, и в этих условиях они не могут выгодно конкурировать с продукцией из третьих стран, которая выходит дешевле по себестоимости.