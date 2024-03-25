Британские фермеры на тракторах прибыли с протестом к парламенту

Британские фермеры приехали на десятках тракторов к парламенту в знак протеста против правил и торговых соглашений после выхода страны из Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам фермеров, из-за правил и торговых соглашений после Brexit они могут потерять средства к существованию, кроме того, есть угроза продовольственной безопасности.

PA

AP

Организаторы кампаний "Спасем британское фермерство" и "Справедливость для фермеров Кента" приехали с юго-востока Англии к площади возле парламента, где их ждали десятки сторонников.

Как отмечает AP, агросектор Великобритании сильно пострадал от выхода страны из ЕС, что лишило ее зоны свободной торговли и сложной системы правил ведения сельского хозяйства в пределах Евросоюза.

Агентство отмечает, что в целом британские фермеры поддержали Brexit из-за оппозиции к общей аграрной политике ЕС, впрочем, сейчас многие из них говорят, что торговые соглашения, заключенные после этого между Лондоном и такими странами, как Австралия и Новая Зеландия, открыли двери для дешевого импорта, который подрывает позиции британских производителей.

Великобритания также отложила проверки импорта, которые должны были начаться после окончательного выхода страны из ЕС в конце 2020 года, что, по мнению фермеров, угрожает биобезопасности.

Ранее сообщалось, что британские фермеры планируют пригнать свои тракторы в центр Лондона, чтобы выразить протест против импорта продуктов питания, которые не соответствуют местным стандартам.

Как известно, в зимние месяцы фермерские протесты прошли во многих странах ЕС. Главными претензиями аграриев является то, что им приходится выполнять многочисленные регуляторные требования, в частности в рамках Европейского зеленого курса, и в этих условиях они не могут выгодно конкурировать с продукцией из третьих стран, которая выходит дешевле по себестоимости.