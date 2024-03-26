Глава МЗС Польщі поговорив зі Столтенбергом про інцидент з російською ракетою

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив інцидент з російською ракетою, яка порушила польський повітряний простір.

Про це поінформувала пресслужба польського МЗС, пише "Європейська правда".

Сікорський розповів Столтенбергу про деталі інциденту та процедури, які були застосовані Польщею у зв'язку з цим.

"Глава польської дипломатії підкреслив, що це ще один випадок, коли дії Росії, країни, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують також безпеці країн-членів НАТО", – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час розмови йшлося про шляхи зміцнення безпеки польського та союзницького повітряного простору, а також майбутня зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка буде присвячена підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту, однак той не з'явився на зустріч.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.