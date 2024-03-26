Глава МИД Польши поговорил со Столтенбергом об инциденте с российской ракетой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил инцидент с российской ракетой, которая нарушила польское воздушное пространство.

Об этом проинформировала пресс-служба польского МИД, пишет "Европейская правда".

Сикорский рассказал Столтенбергу о деталях инцидента и процедурах, которые были применены Польшей в связи с этим.

"Глава польской дипломатии подчеркнул, что это еще один случай, когда действия России, страны, которая продолжает свою неоправданную и грубую агрессию против Украины, угрожают также безопасности стран-членов НАТО", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время разговора речь шла о путях укрепления безопасности польского и союзнического воздушного пространства, а также предстоящей встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая будет посвящена подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле этого года.

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста, однако тот не пришел на встречу.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.