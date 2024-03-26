Данія може продати Аргентині ті F-16, які не передасть Україні

В Данії допускають продаж Аргентині тих винищувачів F-16, які не будуть передані Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен здійснить візит до Аргентини, щоб обговорити можливий продаж винищувачів F-16, які залишилися у Данії.

Однак міністр підкреслює, що він їде не для того, щоб підписати угоду.

"Я обговорюватиму умови потенційної угоди, але зрозуміло, що ми перебуваємо на завершальному етапі укладення домовленості, тому я очікую, що так і буде", – сказав він.

Загалом йдеться про можливий продаж 24 винищувачів.

Угода про продаж неможлива без згоди США і, як зазначається, у жовтні минулого року американська сторона схвалила продаж Данією F-16 Аргентині.

Данія перебуває в процесі поступової відмови від F-16, які будуть замінені сучасними винищувачами F-35. У вересні 2023 року Данія отримала перші чотири з 27 таких винищувачів від американського виробника Lockheed Martin.

На питання, чому Данія не передає решту своїх F-16 Україні, Поульсен зазначив, що 19 вже переданих F-16 є "великим і суттєвим внеском", і Данія продемонструвала велику солідарність щодо іншої допомоги.

"Ми є однією з країн Європи, яка жертвує найбільше, і тому ми можемо з чистою совістю продати решту літаків F-16, які у нас, можливо, залишилися", – сказав міністр.

Раніше данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявляла, що Данія сподівається надати Україні літаки F-16 найближчим часом.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.