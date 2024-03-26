Дания может продать Аргентине те F-16, которые не передаст Украине

В Дании допускают продажу Аргентине тех истребителей F-16, которые не будут переданы Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен совершит визит в Аргентину, чтобы обсудить возможную продажу истребителей F-16, которые остались у Дании.

Однако министр подчеркивает, что он едет не для того, чтобы подписать соглашение.

"Я буду обсуждать условия потенциальной сделки, но понятно, что мы находимся на заключительном этапе ее заключения, поэтому я ожидаю, что так и будет", – сказал он.

В целом речь идет о возможной продаже 24 истребителей.

Соглашение о продаже невозможно без согласия США и, как отмечается, в октябре прошлого года американская сторона одобрила продажу Данией F-16 Аргентине.

Дания находится в процессе постепенного отказа от F-16, которые будут заменены современными истребителями F-35. В сентябре 2023 года Дания получила первые четыре из 27 таких истребителей от американского производителя Lockheed Martin.

На вопрос, почему Дания не передает остальные свои F-16 Украине, Поульсен отметил, что 19 уже переданных F-16 являются "большим и существенным вкладом", и Дания продемонстрировала большую солидарность в отношении другой помощи.

"Мы являемся одной из стран Европы, которая жертвует больше всего, и поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся самолеты F-16, которые у нас, возможно, остались", – сказал министр.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.