Дания может продать Аргентине те F-16, которые не передаст Украине
В Дании допускают продажу Аргентине тех истребителей F-16, которые не будут переданы Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.
Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен совершит визит в Аргентину, чтобы обсудить возможную продажу истребителей F-16, которые остались у Дании.
Однако министр подчеркивает, что он едет не для того, чтобы подписать соглашение.
"Я буду обсуждать условия потенциальной сделки, но понятно, что мы находимся на заключительном этапе ее заключения, поэтому я ожидаю, что так и будет", – сказал он.
В целом речь идет о возможной продаже 24 истребителей.
Соглашение о продаже невозможно без согласия США и, как отмечается, в октябре прошлого года американская сторона одобрила продажу Данией F-16 Аргентине.
Дания находится в процессе постепенного отказа от F-16, которые будут заменены современными истребителями F-35. В сентябре 2023 года Дания получила первые четыре из 27 таких истребителей от американского производителя Lockheed Martin.
На вопрос, почему Дания не передает остальные свои F-16 Украине, Поульсен отметил, что 19 уже переданных F-16 являются "большим и существенным вкладом", и Дания продемонстрировала большую солидарность в отношении другой помощи.
"Мы являемся одной из стран Европы, которая жертвует больше всего, и поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся самолеты F-16, которые у нас, возможно, остались", – сказал министр.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время.
По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.