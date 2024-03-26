Глава МЗС Іспанії: Ні Євросоюз, ні НАТО не готуються до жодної війни

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що ні Євросоюз, ні НАТО, ні його країна не ведуть підготовку до жодної війни попри загрозу з боку РФ і розв’язану нею війну проти України.

Заяву іспанського міністра наводить La Vanguardia, повідомляє "Європейська правда".

Альбарес відповів на коментарі деяких політичних партій щодо нібито войовничої риторики уряду і пояснив, що "іспанці чудово знають, що зараз відбувається в Європі: йде загарбницька війна з боку постійного члена Ради Безпеки ООН".

Саме тому, за його словами, Іспанія допомагає Україні, "тому що ми не можемо допустити, щоб війна повернулася в Європу як спосіб вирішення конфліктів між державами".

Але водночас очільник іспанського МЗС наголосив, що жодної іншої загрози немає.

За його словами, іспанці "дуже добре усвідомлюють", що "ні Європейський Союз, ні НАТО, ні, звичайно, Іспанія, ні іспанський уряд не готуються до жодної війни", тому що "жоден з альянсів, членом яких є Іспанія, не є наступальним, всі вони є оборонними альянсами".

Нагадаємо, розвідка США вважає, що Росія майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться "асиметричними заходами".

Перед цим розвідка Литви озвучила оцінки, згідно з якими Росія може воювати в Україні ще щонайменше два роки.