Глава МИД Испании: Ни Евросоюз, ни НАТО не готовятся к какой-либо войне

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ни Евросоюз, ни НАТО, ни его страна не ведут подготовку к какой-либо войне, несмотря на угрозу со стороны РФ и развязанную ею войну против Украины.

Заявление испанского министра приводит La Vanguardia, сообщает "Европейская правда".

Альбарес ответил на комментарии некоторых политических партий о якобы воинственной риторике правительства и пояснил, что "испанцы прекрасно знают, что сейчас происходит в Европе: идет захватническая война со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН".

Именно поэтому, по его словам, Испания помогает Украине, "потому что мы не можем допустить, чтобы война вернулась в Европу как способ решения конфликтов между государствами".

Но в то же время глава испанского МИД подчеркнул, что никакой другой угрозы нет.

По его словам, испанцы "очень хорошо осознают", что "ни Европейский Союз, ни НАТО, ни, конечно, Испания, ни испанское правительство не готовятся к какой-либо войне", потому что "ни один из альянсов, членом которых является Испания, не является наступательным, все они являются оборонительными альянсами".

Напомним, разведка США считает, что Россия почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится "асимметричными мерами".

Перед этим разведка Литвы озвучила оценки, согласно которым Россия может воевать в Украине еще минимум два года.