В РФ повідомили про заочний арешт громадянина Грузії за підрив Керченського мосту

Басманний суд Москви заочно заарештував громадянина Грузії Александра Інасарідзе за звинуваченням у нібито скоєнні" теракту" на мосту через Керченську протоку.

Про це повідомили у суді російському державному агентству ТАСС, пише "Європейська правда".

Співрозмовниця агентства зазначила, що суд задовольнив клопотання слідства про обрання Інасарідзе запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно.

Раніше суд у цій же справі заочно видав наказ про арешт голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Малюк відреагував, що рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу.

Вибух на мосту через Керченську протоку стався 8 жовтня 2022 року. Там підірвалась вантажівка з вибухівкою.

У Москві заявили, що вибухівку доставляли з Одеси через Болгарію, Грузію та Вірменію, а до організації переправки вантажу нібито залучили двох громадян Грузії – Сандро Іносарідзе та брокера на ім'я Леван.

Міністр внутрішніх справ Грузії заперечив твердження Росії про нібито причетність грузинських громадян до вибуху.