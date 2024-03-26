В РФ сообщили о заочном аресте гражданина Грузии за подрыв Керченского моста

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в якобы совершении "теракта" на мосту через Керченский пролив.

Об этом сообщили в суде российскому государственному агентству ТАСС, пишет "Европейская правда".

Собеседница агентства отметила, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно.

Ранее суд по этому же делу заочно издал приказ об аресте главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Малыш отреагировал, что решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 8 октября 2022 года. Там взорвался грузовик со взрывчаткой.

В Москве заявили, что взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению, а в организацию переправки груза якобы привлекли двух граждан Грузии – Сандро Иносаридзе и брокера по имени Леван.

Министр внутренних дел Грузии отрицал утверждение России о якобы причастности грузинских граждан к взрыву.