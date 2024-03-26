У Німеччині анонсували перевірки на кордонах під час чемпіонату Європи з футболу

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про тимчасові перевірки на всіх німецьких кордонах під час чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться цього літа.

Про це вона сказала в інтерв’ю Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільниці МВС, цей захід необхідний для того, щоб забезпечити найкращий можливий захист великої спортивної події міжнародного масштабу.

"Ми будемо здійснювати тимчасовий прикордонний контроль на всіх німецьких кордонах під час турніру, щоб не допустити в'їзду в країну можливих винуватців насильства", – сказала Фезер.

Основна увага приділяється захисту від екстремістів, хуліганів та інших осіб, які вчиняють насильство, а також мережевій безпеці від кібератак, додала міністерка.

"Ми особливо зосереджені на цих поточних загрозах", – сказала Фезер.

Євро-2024 стартує в Німеччині 14 червня. Фінал турніру відбудеться 14 липня.

У середині лютого Німеччина продовжила контроль на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією до середини червня, намагаючись зупинити контрабандистів та нелегальну міграцію.

Усі чотири країни є членами Шенгенської зони, а це означає, що там зазвичай немає регулярного прикордонного контролю і лише дуже обмежені вибіркові перевірки.

Але в останні роки Німеччина неодноразово посилювала прикордонний контроль через потік мігрантів і шукачів притулку. Подібні перевірки на кордоні з Австрією були відновлені в 2015 році і продовжують діяти дотепер.

Напередодні у Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

Президент Франції Емманюель Макрон вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.

У Німеччині також попереджали про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.