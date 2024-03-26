В Германии анонсировали проверки на границах во время чемпионата Европы по футболу

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о временных проверках на всех немецких границах во время чемпионата Европы по футболу, который состоится этим летом.

Об этом она сказала в интервью Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

По словам главы МВД, эта мера необходима для того, чтобы обеспечить наилучшую возможную защиту большого спортивного события международного масштаба.

"Мы будем осуществлять временный пограничный контроль на всех немецких границах во время турнира, чтобы не допустить въезда в страну возможных виновников насилия", – сказала Фезер.

Основное внимание уделяется защите от экстремистов, хулиганов и других лиц, совершающих насилие, а также сетевой безопасности от кибератак, добавила министр.

"Мы особенно сосредоточены на этих текущих угрозах", – сказала Фезер.

Евро-2024 стартует в Германии 14 июня. Финал турнира состоится 14 июля.

В середине февраля Германия продлила контроль на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией до середины июня, пытаясь остановить контрабандистов и нелегальную миграцию.

Все четыре страны являются членами Шенгенской зоны, а это значит, что там обычно нет регулярного пограничного контроля и только очень ограниченные выборочные проверки.

Но в последние годы Германия неоднократно ужесточала пограничный контроля из-за потока мигрантов и искателей убежища. Подобные проверки на границе с Австрией были возобновлены в 2015 году и продолжают действовать до сих пор.

Накануне во Франции после событий в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что подразделение группировки "Исламское государство", взявшее на себя ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершило несколько попыток атак на территории Франции.

В Германии также предупреждают об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.