Кіпр та США підпишуть угоду про співпрацю у боротьбі з відмиванням грошей

Уряди Сполучених Штатів та Кіпру оголосили про намір посилити свою співпрацю для зміцнення можливостей європейської країни в протидії та переслідуванні незаконних фінансових операцій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Найближчими днями ФБР та поліція Кіпру підпишуть угоду, яка формалізує співпрацю між правоохоронцями обох країн та з ключовими партнерами правоохоронних органів острівної держави.

Міністерство юстиції США та ФБР за підтримки Бюро з міжнародних питань щодо боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності (INL) Державного департаменту, а також посольства США у Нікосії співпрацюватимуть з кіпрською владою на прохання президента Кіпру Нікоса Хрістодулідеса.

Раніше до Кіпру приїздили агенти ФБР для допомоги в розслідуванні порушення санкцій, запроваджених проти російських олігархів у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Американські слідчі мали з'ясовути, як місцеві юристи та бухгалтери допомагали захистити пов'язаних з Кремлем багатіїв від каральних заходів ЄС після вторгнення РФ в Україну.

Кіпрська влада, як повідомляли, могла попросити особливої допомоги у справі Алексєя Мордашова, російського металургійного, гірничодобувного та банківського магната, який намагався перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів в акції туристичної компанії TUI в день, коли потрапив під санкції.

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс неодноразово заявляв про "нульову толерантність" до порушень санкцій.