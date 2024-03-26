Поліція Відня виправдалась за "подарунки" від посольства РФ

Віденська поліція заявила, що пакунки з "подарунками", які вручило кільком її співробітникам посольство Росії за охорону на "голосуванні" 17 березня, не є порушенням правил, але пообіцяла надалі не допускати подібних ситуацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.

Під час так званих "виборів" президента в Росії 17 березня співробітники поліції Відня та інших силових структур Австрії були задіяні для забезпечення безпеки під час голосування в російському посольстві.

Австрійські правоохоронці не тільки чергували біля будівлі посольства РФ, але й часто заходили і виходили з неї. Один із силовиків пояснив це необхідністю користуватися вбиральнею, але, як пише АРА, правоохоронців також годували й винагородили "подарунками".

Після завершення "голосування" ввечері 17 березня щонайменше троє австрійських правоохоронців вийшли з посольства з подарунковими пакетами з російським гербом. У відповідь на запит АРА управління поліції Відня підтвердило отримання подарунків.

"Наприкінці операції офіцери отримали паперові пакети, в яких були предмети невеликої вартості", – пояснив речник управління, відмовившись уточнити, про які саме предмети йдеться.

Речник додав, що сам факт отримання таких "подарунків" не є проступком відповідно до австрійського закону про державну службу, але "залишає небажане враження, яке не відповідає професійному підходу".

Тому, додали в поліції Австрії, співробітникам повідомили про вказівку в аналогічних випадках "ввічливо, але рішуче" відмовлятись від подарунка.

Улітку 2022 року поліція Відня вже втрапляла у "російський" скандал, коли провела семінар за участі російських прокремлівських активістів щодо війни в Україні та після засудження виправдала захід необхідністю подачі "різних поглядів".