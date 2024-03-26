Полиция Вены оправдалась за "подарки" от посольства РФ

Венская полиция заявила, что пакеты с "подарками", которые вручило нескольким ее сотрудникам посольство России за охрану на "голосовании" 17 марта, не являются нарушением правил, но пообещала в дальнейшем не допускать подобных ситуаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

Во время так называемых "выборов" президента в России 17 марта сотрудники полиции Вены и других силовых структур Австрии были задействованы для обеспечения безопасности во время голосования в российском посольстве.

Австрийские правоохранители не только дежурили возле здания посольства РФ, но и часто заходили и выходили из него. Один из силовиков объяснил это необходимостью пользоваться уборной, но, как пишет АРА, правоохранителей также кормили и вознаградили "подарками".

После завершения "голосования" вечером 17 марта по меньшей мере трое австрийских правоохранителей вышли из посольства с подарочными пакетами с российским гербом. В ответ на запрос АРА управление полиции Вены подтвердило получение подарков.

"В конце операции офицеры получили бумажные пакеты, в которых были предметы небольшой стоимости", – пояснил представитель управления, отказавшись уточнить, о каких именно предметах идет речь.

Представитель добавил, что сам факт получения таких "подарков" не является проступком в соответствии с австрийским законом о государственной службе, но "оставляет нежелательное впечатление, которое не соответствует профессиональному подходу".

Поэтому, добавили в полиции Австрии, сотрудникам сообщили об указании в аналогичных случаях "вежливо, но решительно" отказываться от подарка.

Летом 2022 года полиция Вены уже попадала в "российский" скандал, когда провела семинар с участием российских прокремлевских активистов по войне в Украине и после осуждения оправдала мероприятие необходимостью подачи "разных взглядов".