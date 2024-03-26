У Польщі терміново переглянуть процедури після серії смертельних випадків на військових навчаннях
Польський Генштаб анонсував терміновий перегляд процедур після серії нещасних випадків з летальними наслідками під час військових навчань.
Про це повдіомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Генштаб оголосив, що перегляне процедури безпеки під час проведення навчань, і на цей час низка навчальних заходів будуть призупинені.
Zgodnie z decyzją Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz dowództwa rodzajów sił zbrojnych niezwłocznie przystępują do przeglądu wszystkich procedur oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w szkoleniu Wojska… pic.twitter.com/9PJTqv5Jl5– Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) March 26, 2024
"Згідно з рішенням віцепрем’єра-міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, Генеральний штаб польської армії та командування збройних сил невідкладно переглянуть усі безпекові процедури щодо навчання польських військових", – повідомили в офіційному Twitter (X) Генштабу.
Також додали, що до завершення цього перегляду навчання з використанням вибухових речовин призупиняються, за винятком діяльності структур, які готуються до участі в операціях за межами країни та діяльності з підготовки українських військових.
Нагадаємо, у вівторок в Польщі стався вже п’ятий за березень смертельний випадок під час військових навчань – спецпризначенець потрапив у лавину.
У понеділок двоє польських військових загинули на полігоні в Сілезькому воєводстві під час мінно-вибухових навчань.
На початку березня загинули внаслідок наїзду бронетехніки двоє військових, які відпрацьовували евакуацію пораненого, механік машини вочевидь не помітив їх.