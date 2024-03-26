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У Польщі терміново переглянуть процедури після серії смертельних випадків на військових навчаннях

Новини — Вівторок, 26 березня 2024, 18:24 — Марія Ємець

Польський Генштаб анонсував терміновий перегляд процедур після серії нещасних випадків з летальними наслідками під час військових навчань. 

Про це повдіомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Генштаб оголосив, що перегляне процедури безпеки під час проведення навчань, і на цей час низка навчальних заходів будуть призупинені.

"Згідно з рішенням віцепрем’єра-міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, Генеральний штаб польської армії та командування збройних сил невідкладно переглянуть усі безпекові процедури щодо навчання польських військових", – повідомили в офіційному Twitter (X) Генштабу. 

Також додали, що до завершення цього перегляду навчання з використанням вибухових речовин призупиняються, за винятком діяльності структур, які готуються до участі в операціях за межами країни та діяльності з підготовки українських військових.

Нагадаємо, у вівторок в Польщі стався вже п’ятий за березень смертельний випадок під час військових навчань – спецпризначенець потрапив у лавину

У понеділок двоє польських військових загинули на полігоні в Сілезькому воєводстві під час мінно-вибухових навчань.

На початку березня загинули внаслідок наїзду бронетехніки двоє військових, які відпрацьовували евакуацію пораненого, механік машини вочевидь не помітив їх.

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