В Польше срочно пересмотрят процедуры после серии смертельных случаев на военных учениях

Польский Генштаб анонсировал срочный пересмотр процедур после серии несчастных случаев с летальным исходом во время военных учений.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Генштаб объявил, что пересмотрит процедуры безопасности проведения учений, а на это время ряд учебных мероприятий будут приостановлены.

Zgodnie z decyzją Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz dowództwa rodzajów sił zbrojnych niezwłocznie przystępują do przeglądu wszystkich procedur oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w szkoleniu Wojska… pic.twitter.com/9PJTqv5Jl5 March 26, 2024

"Согласно решению вице-премьера-министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, Генеральный штаб польской армии и командование вооруженных сил безотлагательно пересмотрят все процедуры безопасности в процессе обучения польских военных", – сообщили в официальном Twitter (X) Генштаба.

Также добавили, что до завершения этого пересмотра обучения с использованием взрывчатых веществ приостанавливаются, за исключением деятельности структур, которые готовятся к участию в операциях за пределами страны и деятельности по подготовке украинских военных.

Напомним, во вторник в Польше произошел уже пятый за март смертельный случай во время военных учений – спецназовец попал в лавину.

В понедельник двое польских военных погибли на полигоне в Силезском воеводстве во время минно-взрывных учений.

В начале марта погибли в результате наезда бронетехники двое военных, которые отрабатывали эвакуацию раненого, механик машины не заметил их.