Лукашенко с собакой в руках пригрозил захватить часть Литвы и Польши
Новости — Вторник, 26 марта 2024, 19:55 —
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувалкский коридор – расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ участок территории Литвы и Польши.
Как сообщает "Европейская правда", фрагмент разговора Лукашенко и командующего Северо-Западного оперативного командования Александра Науменко выложил белорусский провластный Telegram-канал "Пул Первого".
На видео белорусский диктатор – который все время держит белого шпица – интересуется у военных шириной Сувалкского коридора, о котором "все время они (вероятно, имеется в виду Литва. – Ред.) вякают".
"Зря они себя так ведут. Но сейчас тебе придется противостоять балтийским республикам... И часть Польши ты прихватываешь", – сказал Лукашенко, узнав ширину коридора (42 километра по прямой).
Далее самопровозглашенный президент Беларуси интересуется у военного командующего, сможет ли он удержать эту территорию "своими войсками". Науменко уверяет, что "все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится".
Как известно, "перешеек" между основной частью РФ и ее эксклавом – Сувалкский коридор – считается очень вероятным местом удара в случае потенциальной войны России против восточных членов НАТО.
В октябре 2023 года первый заместитель секретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко уже предложил "пробить коридор" в Калининградскую область РФ, вызвав возмущение со стороны Литвы.