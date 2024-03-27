Проросійський Додон каже, що не піде на вибори "за будь-яку ціну" і готовий підтримати іншого

Лідер Партії соціалістів Молдови, проросійський політик Ігор Додон заявив, що готовий підтримати кандидатуру колишнього генпрокурора Александра Стояногло на посаду президента.

Його слова наводить видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

За словами Додона, Стояногло може стати єдиним кандидатом від опозиції на виборах глави держави.

"Відверто кажучи, нам потрібен президент-юрист, який знає та поважає конституцію і не є членом партії", – заявив Додон в ефірі передачі "Moldova Live" на Exclusiv TV.

Водночас стосовно свого висунення на виборах Додон сказав, що він "не егоїст і не хоче балотуватися за будь-яку ціну".

"Ми маємо чітку мету – щоб ця влада пішла. А найкращу стратегію для цього ми обговорюємо з кількома партіями та шукаємо єдиного кандидата. Я думаю, що єдиний кандидат не повинен перебувати в партії. Тому єдиним кандидатом може бути аполітична людина. Наприклад, Стояногло", – сказав Додон.

При цьому соціаліст додав, що ще не обговорював свою ідею з іншими.

Нагадаємо, цієї осені у Молдові відбудуться вибори президента. Прозахідна президентка Мая Санду офіційно заявила, що балотуватиметься на новий термін.

Крім того, колишній мер міста Бельці Ренато Усатий може висунути свою кандидатуру.

За даними опитувань, майже 60% мешканців Молдови вважають, що наступним президентом країни за підсумками цьогорічних виборів мала б стати не Мая Санду.

Між тим Молдова готується до втручання Росії у президентські вибори, але військової загрози РФ не бачить.