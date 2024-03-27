Пророссийский Додон говорит, что не пойдет на выборы "любой ценой" и готов поддержать другого

Лидер Партии социалистов Молдовы, пророссийский политик Игорь Додон заявил, что готов поддержать кандидатуру бывшего генпрокурора Александра Стояногло на пост президента.

Его слова приводит издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По словам Додона, Стояногло может стать единственным кандидатом от оппозиции на выборах главы государства.

"Откровенно говоря, нам нужен президент-юрист, который знает и уважает конституцию и не является членом партии", – заявил Додон в эфире передачи Moldova Live на Exclusiv TV.

В то же время относительно своего выдвижения на выборах Додон сказал, что он "не эгоист и не хочет баллотироваться любой ценой".

"У нас есть четкая цель – чтобы эта власть ушла. А лучшую стратегию для этого мы обсуждаем с несколькими партиями и ищем единого кандидата. Я думаю, что единый кандидат не должен быть в партии. Поэтому единым кандидатом может быть аполитичный человек. Например, Стояногло", – сказал Додон.

При этом социалист добавил, что еще не обсуждал свою идею с другими.

Напомним, этой осенью в Молдове состоятся выборы президента. Прозападный президент Майя Санду официально заявила, что будет баллотироваться на новый срок.

Кроме того, бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый может выдвинуть свою кандидатуру.

По данным опросов, почти 60% жителей Молдовы считают, что следующим президентом страны по итогам нынешних выборов должна была бы стать не Майя Санду.

Между тем Молдова готовится к вмешательству России в президентские выборы, но военной угрозы РФ не видит.