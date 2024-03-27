В Польше заявили, что близки к соглашению с Украиной по агропродукции

Лидер парламентской фракции проправительственной Польской селянской партии Кшиштоф Пащик сообщил, что Варшава и Киев близки к соглашению об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал интервью PAP, сообщает Reuters.

По словам Пащика, стороны "близки к решению этих проблем вместе в диалоге" накануне встречи министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского со своим украинским коллегой Николаем Сольским в среду в Варшаве и правительств стран в четверг.

"Я думаю, что можно будет сегодня-завтра сделать так, чтобы то, что иногда называют транзитом, на самом деле стало транзитом... Я оптимистично настроен относительно результатов", – сказал он.

Пащик добавил, что соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши, передает его слова PAP.

"Это цель, которой можно достичь", – считает он.

Ранее СМИ сообщали, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.

Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции. Согласно документу, базовый период, который будет приниматься во внимание при определении объемов поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже. Украина выступила против этого предложения.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.