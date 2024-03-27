У Франції визначили дати суду над Ле Пен та низкою партійців у справі про можливу розтрату коштів

Колишні лідери партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і її батько Жан-Марі Ле Пен і ще понад 20 осіб з партійного керівництва постануть перед судом у справі про можливу розтрату коштів через зловживання посадами помічників євродепутатів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Процес буде тривати у кримінальному суді Парижа з 30 вересня до 27 листопада.

Марін Ле Пен, ще 26 осіб з партії та безпосередньо партію "Національне об’єднання" (раніше "Національний фронт") підозрюють у розтраті європейських коштів через зловживання системою виплат з коштів ЄС за роботу помічників депутатів Європарламенту у період з 2004 по 2016 рік.

Підозрюють, що помічники, яких партія декларувала як таких, що є помічниками її євродепутатів, насправді частково або повністю виконували роботу в інтересах партії і "Нацоб’єднання" таким чином економило на власних фінансових витратах.

Ле Пен завжди заперечувала звинувачення.

Перед безпосереднім початком процесу суд повинен буде вирішити, чи може 95-річний Жан-Марі Ле Пен особисто брати участь у процесі. Його адвокат заявив, що Ле Пен вже не може самостійно пересуватися і має значні обмеження через свій поважний вік.

Загалом серед тих, хто фігурують у справі – 11 колишніх євродепутатів від "Національного фронту", 12 осіб, які були їхніми помічниками як депутатів Європарламенту і ще кілька осіб з партії.

Розслідування тривало з 2015 року, коли у Європарламенті заявили, що запідозрили порушення з боку "Національного фронту". У 2016 році розслідування передали французьким слідчим, а в 2017 році Ле Пен оголосили звинувачення.

Європарламент станом на 2018 рік оцінював збитки у 6,8 млн євро.

Нагадаємо, також у партії Ле Пен відкидають звинувачення у тому, що вони допомагали просувати російський вплив, після розслідування The Washington Post.

Читайте також: Агенти впливу РФ і Китаю у Франції: що показало парламентське розслідування



