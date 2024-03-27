Во Франции определили даты суда над Ле Пен и рядом партийцев по делу о возможной растрате средств

Бывшие лидеры партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее отец Жан-Мари Ле Пен и еще более 20 человек из партийного руководства предстанут перед судом по делу о возможной растрате средств из-за злоупотребления должностями помощников евродепутатов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Процесс будет продолжаться в уголовном суде Парижа с 30 сентября по 27 ноября.

Марин Ле Пен, еще 26 человек из партии и непосредственно партию "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") подозревают в растрате европейских средств из-за злоупотребления системой выплат из средств ЕС за работу помощников депутатов Европарламента в период с 2004 по 2016 год.

Подозревают, что помощники, которых партия декларировала как таких, что являются помощниками ее евродепутатов, на самом деле частично или полностью выполняли работу в интересах партии и "Нацобъединение" таким образом экономило на собственных финансовых затратах.

Ле Пен всегда отрицала обвинения.

Перед непосредственным началом процесса суд должен будет решить, может ли 95-летний Жан-Мари Ле Пен лично участвовать в процессе. Его адвокат заявил, что Ле Пен уже не может самостоятельно передвигаться и имеет значительные ограничения из-за своего почтенного возраста.

Всего среди тех, кто фигурируют в деле – 11 бывших евродепутатов от "Национального фронта", 12 человек, которые были их помощниками как депутатов Европарламента и еще несколько лиц из партии.

Расследование длилось с 2015 года, когда в Европарламенте заявили, что заподозрили нарушения со стороны "Национального фронта". В 2016 году расследование передали французским следователям, а в 2017 году Ле Пен объявили обвинения.

Европарламент по состоянию на 2018 год оценивал убытки в 6,8 млн евро.

Напомним, также в партии Ле Пен отвергают обвинения в том, что они помогали продвигать российское влияние в обмен на поддержку, после расследования The Washington Post.

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