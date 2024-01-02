Речник французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Лоран Джакобеллі розкритикував матеріал газети The Washington Post, у якому розповідалось про роль політсили у просуванні впливу Росії.

Про це Джакобеллі сказав у вівторок, 2 січня, в етері Sud Radio, повідомляє "Європейська правда".

Французький депутат назвав інформацію про причетність "Національного об’єднання" до російської кампанії впливу "змовою".

"Марін Ле Пен була однією з перших політичних лідерів Франції, яка висловилася і засудила вторгнення Росії в Україну", – сказав Джакобеллі, додавши, що метою "Національного об’єднання" є і завжди було відновлення Україною "своєї незалежності, суверенітету і кордонів".

Він також заявив, що на парламентській комісії з розслідування іноземного втручання представники спецслужб Франції нібито говорили, що між "Національним об’єднанням" і Росією "немає ніякого зв'язку" (хоча це не так).

Нагадаємо, наприкінці минулого року The Washington Post опублікувала розслідування про те, як Росія нарощує зусилля з підриву французької підтримки Києва.

Кремлівські документи показують, що перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичному розбрату у Франції через соціальні мережі та французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів.

У цій операції нібито головну роль відіграє саме "Національне об’єднання", а точніше – колишній євродепутат від цієї партії Жан-Люк Шаффхаузер, який працює "над планами просування до влади промосковських політиків".

Саме Шаффхаузер допоміг своїй партії отримати два банківські кредити, необхідні для її виживання. Це зокрема і так званий російський кредит у 9 мільйонів євро, який "Національне об’єднання" виплатило лише у вересні 2023 року.