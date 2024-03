Посли ЄС домовились про компроміс в умовах торгівлі з Україною

Посли ЄС домовились щодо оновлення та продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) інформує бельгійське головування в Раді Євросоюзу.

"Посли ЄС погодили новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України, який забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", – йдеться в повідомленні.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement.