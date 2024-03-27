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Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной

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Новости — Среда, 27 марта 2024, 19:35 — Андрей Синявский

Послы ЕС договорились об обновлении и продлении действия соглашения о либерализованной торговле с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) информирует бельгийское председательство в Совете Евросоюза.

"Послы ЕС согласовали новый компромисс о продлении торговых мер для Украины, который обеспечивает сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", – говорится в сообщении.

В Польше заявили, что близки к соглашению с Украиной по агропродукции

Бельгийское председательство добавило, что этот компромисс еще должен принять Европарламент.

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяк подтвердил в Twitter (X), что базовый период, который будет приниматься во внимание при определении объемов поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже.

Ранее СМИ сообщали, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.

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