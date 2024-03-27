Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной
Новости — Среда, 27 марта 2024, 19:35 —
Послы ЕС договорились об обновлении и продлении действия соглашения о либерализованной торговле с Украиной.
Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) информирует бельгийское председательство в Совете Евросоюза.
"Послы ЕС согласовали новый компромисс о продлении торговых мер для Украины, который обеспечивает сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", – говорится в сообщении.
EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.– Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 27, 2024
This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement.
Бельгийское председательство добавило, что этот компромисс еще должен принять Европарламент.
Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяк подтвердил в Twitter (X), что базовый период, который будет приниматься во внимание при определении объемов поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже.
Ранее СМИ сообщали, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.
В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.
В прошлую среду послы не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.