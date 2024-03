Послы ЕС договорились о компромиссе в условиях торговли с Украиной

Послы ЕС договорились об обновлении и продлении действия соглашения о либерализованной торговле с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) информирует бельгийское председательство в Совете Евросоюза.

"Послы ЕС согласовали новый компромисс о продлении торговых мер для Украины, который обеспечивает сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", – говорится в сообщении.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement.