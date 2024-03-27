США обеспокоены намерениями грузинских властей бороться с "ЛГБТ-пропагандой"
Государственный департамент США выразил обеспокоенность относительно инициированного партией власти "Грузинская мечта" законопроекта, который должен бороться с "ЛГБТ-пропагандой" и защитить "семейные ценности".
Об этом ведомство сказало в комментарии грузинскому телеканалу Formula, сообщает "Европейская правда".
В американском Госдепе отметили, что "обеспокоены ожидаемым содержанием" законодательства о "семейных ценностях", анонсированного грузинскими властями.
"Мы ведем переговоры с правительством Грузии и ждем публикации полного текста законопроекта, и после этого мы сможем сказать больше", – добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе 25 марта объявил о намерениях инициировать конституционные изменения, "в которых будут четко прописаны гарантии семейных ценностей и защита несовершеннолетних".
Среди прочего, "Грузинская мечта" хочет запретить любые партнерства и браки, кроме гетеросексуальных, "пропаганду однополых отношений и инцеста" (что такое "пропаганда", там не уточняется) и любые операции по смене пола.
В прошлом в Грузии срывали ЛГБТ-мероприятия, в связи с чем дипломаты ЕС в стране заявили, что это "бросило тень" на отношения с ЕС и образ Грузии как страны, где уважают базовые права человека.
В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник острый конфликт с Брюсселем.