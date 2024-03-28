У Франції обговорюють законопроєкт про заборону дискримінації щодо волосся

Французькі законодавці у четвер обговорюють законопроєкт, який забороняє дискримінацію за структурою, довжиною, кольором волосся або зачіскою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Автори проєкту сподіваються, що ці заходи стануть підтримкою темношкірим та іншим людям, які зіткнулися з ворожістю через своє волосся.

Законопроєкт був запропонований законодавцем Олів'є Серва, який каже, що в разі його прийняття Франція стане першою країною в світі, яка визначає дискримінацію за ознакою волосся на національному рівні.

Документом пропонується внести зміни до вже наявних антидискримінаційних заходів у трудовому та кримінальному кодексах, щоб прямо заборонити дискримінацію людей з кучерявим і накрученим волоссям або іншими зачісками, які сприймаються як непрофесійні, а також лисих людей.

Він не спрямований конкретно проти дискримінації за расовою ознакою, хоча саме це було основною мотивацією для його прийняття.

"Люди, які не вписуються в євроцентричні стандарти, стикаються з дискримінацією, стереотипами та упередженнями", – сказав Серва в інтерв'ю Associated Press.

Є шанси на ухвалення проєкту під час голосування в четвер у Національних зборах, нижній палаті парламенту, оскільки його підтримують члени центристської партії президента Емманюеля Макрона "Відродження" та лівих партій.

Але він зіткнувся з опозицією з боку консервативних і ультраправих законодавців, які вбачають у ньому спробу імпортувати до Франції американські концепції про расу і расову дискримінацію.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що у Норвегії приберуть із законів слова, які дискримінують людей з інвалідністю.

У жовтні повідомляли, що Франція подала до Суду ЄС скарги на Єврокомісію через надання переваги англійській мові при прийомі на роботу посадовців.