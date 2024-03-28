Во Франции обсуждают законопроект о запрете дискриминации по волосам

Французские законодатели в четверг обсуждают законопроект, запрещающий дискриминацию по структуре, длине, цвету волос или прическе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Авторы проекта надеются, что эти меры станут поддержкой темнокожим и другим людям, которые столкнулись с враждебностью из-за своих волос.

Законопроект был предложен законодателем Оливье Серва, который говорит, что в случае его принятия Франция станет первой страной в мире, которая признает наличие дискриминации по признаку волос на национальном уровне.

Документом предлагается внести изменения в уже имеющиеся антидискриминационные меры в трудовом и уголовном кодексах, чтобы прямо запретить дискриминацию людей с вьющимися и накрученными волосами или другими прическами, которые воспринимаются как непрофессиональные, а также лысых людей.

Он не направлен конкретно против дискриминации по расовому признаку, хотя именно это было основной мотивацией для его принятия.

"Люди, которые не вписываются в евроцентрические стандарты, сталкиваются с дискриминацией, стереотипами и предубеждениями", – сказал Серва в интервью Associated Press.

Есть шансы на принятие проекта во время голосования в четверг в Национальном собрании, нижней палате парламента, поскольку его поддерживают члены центристской партии президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" и левых партий.

Но он столкнулся с оппозицией со стороны консервативных и ультраправых законодателей, которые видят в нем попытку импортировать во Францию американские концепции о расе и расовой дискриминации.

Напомним, в январе стало известно, что в Норвегии уберут из законов слова, которые дискриминируют людей с инвалидностью.

В октябре сообщалось, что Франция подала в Суд ЕС жалобы на Еврокомиссию из-за предоставления преимущества английскому языку при приеме на работу чиновников.