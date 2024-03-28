Керівник ЗС Фінляндії пророкує важчу ситуацію для України у війні перед можливим покращенням

Командувач фінської армії Тімо Ківінен, який у березні завершує роботу на цій посаді, прогнозує, що подальша ситуація з війною в Україні стане важчою, перш ніж може змінитися на більш позитивну у майбутньому.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це він сказав у промові під час урочистої передачі прапора своєму наступнику.

Ківінен зазначив, у ближчому майбутньому безпекова ситуація буде непевною і можуть виникати різні непередбачувані обставини, до яких варто бути готовими.

"З певного моменту бойові дії високої інтенсивності завершаться, але ніхто не знає, коли саме і в яких обставинах", – зазначив генерал, вочевидь говорячи про російсько-українську війну.

"І поки це триває, моє особисте сприйняття – що ситуація стане ще важчою, перш ніж почне покращуватися", – додав він.

Підбиваючи підсумки своєї роботи, він зазначив, що в останні два з половиною роки у Фінляндії зробили більше підготовки до різних потенційних сценаріїв, аніж за більш мирні попередні роки.

Тімо Ківінен офіційно завершує роботу на посаді 31 березня. З 1 квітня командування фінською армією перейде до генерал-лейтенанта Янне Яакколи, про його призначення повідомили у січні.

Поліція безпеки Фінляндії вважає, що Росія залишається найбільшою загрозою для країни.