Командующий финской армией Тимо Кивинен, который в марте завершает работу на этом посту, прогнозирует, что дальнейшая ситуация с войной в Украине станет тяжелее, прежде чем может измениться на более позитивную в будущем.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в речи во время торжественной передачи флага своему преемнику.

Кивинен отметил, в ближайшем будущем ситуация с безопасностью будет неопределенной и могут возникать различные непредсказуемые обстоятельства, к которым стоит быть готовыми.

"С определенного момента боевые действия высокой интенсивности завершатся, но никто не знает, когда именно и в каких обстоятельствах", – отметил генерал, очевидно говоря о российско-украинской войне.

"И пока это продолжается, мое личное восприятие – что ситуация станет еще тяжелее, прежде чем начнет улучшаться", – добавил он.

Подводя итоги своей работы, он отметил, что в последние два с половиной года в Финляндии сделали больше подготовки к различным потенциальным сценариям, чем за более мирные предыдущие годы.

Тимо Кивинен официально завершает работу в должности 31 марта. С 1 апреля командование финской армией перейдет к генерал-лейтенанту Янне Яакколе, о его назначении сообщили в январе.

Полиция безопасности Финляндии считает, что Россия остается самой большой угрозой для страны.