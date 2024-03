Кулеба про блокування Росією санкційного механізму для КНДР: Фактичне визнання вини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував рішення Росії заветувати в Раді безпеки ООН резолюцію про продовження діяльності спеціальної санкційної групи з питань Північної Кореї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

За словами Кулеби, вето Росії є "фактично визнанням провини", позаяк Москва більше не приховує свою військову співпрацю з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів усупереч санкціям, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України.

"Сьогоднішнє голосування є ще одним прикладом того, як незаконна присутність Росії в Раді безпеки ООН ставить під загрозу глобальну безпеку. Ми закликаємо всі миролюбні країни рішуче засудити вето Росії та підтримати Україну в боротьбі з російською агресією та поширенням терору і беззаконня у всьому світі", – додав він.

До свого допису голова МЗС додав світлину північнокорейської ракети, якою Росія вдарила по Харкову на початку року.

Today, Russia was the only country to veto a draft UN Security Council resolution extending the mandate of the Panel of Experts of the 1718’s Sanctions Committee, which monitors sanctions, including arms embargo, against North Korea.



This is actually a guilty plea. Moscow no… pic.twitter.com/N3Z5isAYIy