Кулеба о блокировании Россией санкционного механизма для КНДР: Фактическое признание вины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал решение России ветировать в Совете безопасности ООН резолюцию о продлении деятельности специальной санкционной группы по вопросам Северной Кореи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

По словам Кулебы, вето России является "фактически признанием вины", поскольку Москва больше не скрывает свое военное сотрудничество с Северной Кореей в получении оружия и боеприпасов вопреки санкциям, а также использование северокорейского оружия в войне против Украины.

"Сегодняшнее голосование является еще одним примером того, как незаконное присутствие России в Совете безопасности ООН ставит под угрозу глобальную безопасность. Мы призываем все миролюбивые страны решительно осудить вето России и поддержать Украину в борьбе с российской агрессией и распространением террора и беззакония во всем мире", – добавил он.

К своему сообщению глава МИД добавил фотографию северокорейской ракеты, которой Россия ударила по Харькову в начале года.

Today, Russia was the only country to veto a draft UN Security Council resolution extending the mandate of the Panel of Experts of the 1718’s Sanctions Committee, which monitors sanctions, including arms embargo, against North Korea.



This is actually a guilty plea. Moscow no… pic.twitter.com/N3Z5isAYIy